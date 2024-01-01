В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Виктор Кибанов Его похоронят в Березниках Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Березников

Во время специальной военной операции на территории Украины был убит рядовой Виктор Кибанов. Об этом сообщает администрация Березниковского городского округа на официальной странице в соцсетях.

Прощание с военнослужащим состоится 4 июля в Культурно-деловом центре Березников. Начало гражданской панихиды в 11:00. Обстоятельства его гибели не разглашаются.

Указом президента Путина Виктора Кибанова награди «Орденом Мужества» посмертно.

Местные власти выразили выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, в этот же день, 4 июля, в Полазне состоится прощание с участником специальной военной операции, отцом двух детей Николаем Никифоровым. Он погиб при выполнении боевых задач в городе Красногоровка в октябре 2023 года. Кроме жены у погибшего остались жена и родители.

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