В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Виктор Кибанов
Его похоронят в Березниках
Во время специальной военной операции на территории Украины был убит рядовой Виктор Кибанов. Об этом сообщает администрация Березниковского городского округа на официальной странице в соцсетях.
Прощание с военнослужащим состоится 4 июля в Культурно-деловом центре Березников. Начало гражданской панихиды в 11:00. Обстоятельства его гибели не разглашаются.
Указом президента Путина Виктора Кибанова награди «Орденом Мужества» посмертно.
Местные власти выразили выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, в этот же день, 4 июля, в Полазне состоится прощание с участником специальной военной операции, отцом двух детей Николаем Никифоровым. Он погиб при выполнении боевых задач в городе Красногоровка в октябре 2023 года. Кроме жены у погибшего остались жена и родители.
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