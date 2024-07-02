Зарина Ситдикова В Пермском крае похоронят погибшего в СВО отца двоих детей из Полазны Он скончался от ранения, полученного в ДНР осенью прошлого года Поделиться Твитнуть

На площади Дворца культуры и спорта им. А. Д. Черкасова в Полазне 4 июля в 11:00 состоится прощание с участником специальной военной операции Николаем Никифоровым, который погиб при выполнении боевых задач в городе Красногоровка Донецкой Народной Республики в октябре 2023 года. Об этом сообщается на странице администрации Добрянского городского округа ВКонтакте.

По информации властей муниципалитета, Николай Никифоров родился в посёлке Ярино. По окончании местной школы он отслужил в армии. После возвращения со службы прикамец переехал жить в Полазну. В посёлке он долгие годы трудился универсальным мастером в разных обслуживающих компаниях, а в сентябре прошлого года принял решение заключить контракт на участие в СВО. В зоне спецоперации он служил наводчиком стрелкового отделения.

У погибшего остались двое детей, жена и родители.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что в Краснокамске был похоронен ещё один участник СВО из Пермского края Сергей Жуков.

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