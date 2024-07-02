Зарина Ситдикова В Пермском крае простились с погибшим на СВО жителем Краснокамска Обстоятельства смерти бойца не уточняются Поделиться Твитнуть

В ДК «Гознак» в Краснокамске сегодня, 2 июля, состоялась церемония прощания с погибшим в ходе проведения специальной военной операции уроженца города Сергеем Жуковым. О гибели своего земляка накануне сообщили в официальной группе администрации Краснокамского городского округа ВКонтакте.

Представители местных властей выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего. Других подробностей об участнике СВО в сообщении указано не было, как и обстоятельств его трагической гибели.

Ранее в Краснокамском городском округе были похоронены Дмитрий Беккер и Иван Калашников. Церемония прощания с ними прошла в один день также в ДК «Гознак». В администрации муниципального образования тоже предпочли не делиться с общественностью автобиографическими сведениями бойцов, указав только дату и место, где можно почтить память погибших.

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