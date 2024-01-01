В Перми начат процесс присоединения школы № 21 к Дягилевской гимназии Реорганизация займёт шесть месяцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми опубликовала постановление о реорганизации школы № 21 на ул. Сибирской, 23. Это учебное заведение чиновники хотят присоединить к Дягилевской гимназии. Документ размещён на сайте мэрии.

Организационные и финансовые процедуры рассчитаны на полгода. Постановление подписала и.о. главы города Перми Ольга Андрианова.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце мая стало известно, что с 1 сентября этого года ученики из школы № 21 будут обучаться в двух школах Ленинского района: учащихся 1–4 классов отправят в школу № 28, а 5–11 классов — в гимназию № 11 (Дягилевскую).

Для размещения учеников школы № 21 в гимназии № 11 будут задействованы восемь кабинетов на четвёртом этаже нового корпуса учреждения. Также по инициативе педколлектива школы № 21 принято управленческое решение о реорганизации школы с 1 января 2025 года путём присоединения к гимназии № 11. Об этом, по информации пресс-службы мэрии, было заявлено на встрече с родителями школьников. Подчёркивается, что это не приведёт к перегруженности гимназии.

Помещения музея Дягилевской гимназии, которые находятся в историческом корпусе, не будут использоваться как учебные классы, поскольку образовательный процесс будет полностью организован на площадях основного корпуса гимназии № 11.

Объясняя своё решение, чиновники сослались на то, что проект реконструкции здания школы № 21 по ул. Сибирской, 23 получил отрицательное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию. Поэтому организация современных образовательных условий, отвечающих всем требованиям, в здании этой школы оказалась невозможна. При этом, по данным «Нового компаньона», после реконструкции здания там будут организованы платные кружки для детей. То есть фактически будет центр допобразования.

Ранее предполагалось, что во время ремонта помещений по ул. Сибирской, 23 ученики 5–11 классов школы № 21 будут обучаться именно в историческом корпусе. Однако родители и преподаватели элитного учебного заведения выступили категорически против. Они считают, что переезд разрушит музей и навредит образовательному процессу, поэтому начали сбор подписей под петицией президенту России.

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