Родители и педагоги Дягилевской гимназии в Перми создали петицию на имя президента России В департаменте образования Перми уже заявили, что распространяемая в документе информация — ложь Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Родители и педагоги гимназии №11 в Перми начали сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить историческое здание учебного заведения, где сейчас располагается дом-музей Сергея Дягилева. Петиция уже собрала порядка 1,5 тыс. подписей.

В обращении сказано, что старинное здание не случайно привлекло внимание местных чиновников.

«Они хотели бы выселить из дома Дягилева гимназию №11 и убрать музей, чтобы использовать особняк по собственному усмотрению. А ведь именно гимназисты и педагоги гимназии №11 вдыхают жизнь в стены дома-музея, вся деятельность гимназии вращается вокруг темы русской культуры и русского балета и пропитана идеями величия русской истории», — сказано в обращении.

Напомним, из-за аварийного состояния здания школы №21 её учеников и педагогов было решено на время ремонта разместить в историческом корпусе гимназии им. Дягилева. Однако родители и преподаватели элитного учебного заведения выступают категорически против. Они считают, что переезд разрушит музей и навредит образовательному процессу.

В департаменте образования Перми уже заявили, что распространяемая в петиции информация является недостоверной.

«Дом Дягилева будет сохранён. Сейчас департамент образования проводит работу по его официальному оформлению в качестве школьного музея, что ранее не было проведено, — прокомментировали в ведомстве. — Кроме того, исторический корпус также остаётся за гимназией №11. Речь идёт не о передаче корпуса гимназии школе №21, а о временном использовании части учебных кабинетов гимназии на период проектных и ремонтных работ здания школы №21».

Чиновники также заверили, что расписание уроков будет выстроено таким образом, чтобы сохранить традиции гимназии и условия для комфортного и безопасного учебного процесса учащихся обеих школ.

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