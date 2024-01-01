Исторический корпус пермской Дягилевской гимназии временно передадут школе № 21 В ближайшее время пройдут собрания с родителями Поделиться Твитнуть

В Перми историческое здание Дягилевской гимназии, расположенное по ул. Сибирской, 33, планируется передать во временное пользование школы № 21. Как сообщил в своём telegram-канале журналист Василий Кучумов, в этом корпусе решено разместить 300 учеников на время капитального ремонта школы № 21.

Об этом представители департамента образования администрации Перми сообщили в прошлую пятницу на собрании с педагогами гимназии № 11 им. Дягилева. По словам журналиста, родители учеников выступили категорически против такого решения. Кроме того, педагоги и родители обеспокоены вопросом сохранения уникального музея Дягилева.

В мэрии Перми «Новому компаньону» уточнили, что речь идёт о временном использовании части учебных кабинетов гимназии на период проектных и ремонтных работ школы № 21. При этом музей Дягилева будет сохранён.

«В настоящее время вопрос наиболее комфортных для всех условий использования помещений обсуждается с администрацией гимназии № 11, школой № 21, родительской общественностью. До начала нового учебного года будет составлено расписание с учётом соблюдения санитарных норм и правил к размещению обучающихся первой и второй смен и возможности организации дополнительного образования», - прокомментировали в пресс-службе горадминистрации.

Как обратили внимание в ведомстве, обучение во вторую смену не противоречит действующему законодательству. Собрания с родителями гимназии для решения вопроса организации учебного процесса, внеурочной деятельности и дополнительного образования состоятся в ближайшее время. Обучение планируется выстроить так, чтобы сохранить все устоявшиеся условия для дополнительного образования и внеурочной деятельности учеников гимназии.

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