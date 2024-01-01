Елена Синица В Пермском крае 1 июля во время урагана ветер сорвал крыши с домов Ветер повредил повредил крыши домов и хозяйственных построек Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В посёлке Сарс Октябрьского округа 1 июля вечером ураган снёс крыши домов. Об этом сообщает «Рифей».

Так, ветер повредил повредил крыши домов и хозяйственных построек. Сорванные с крыш металлические листы оказались на проводах, деревьях, дороге, говорят местные жители.





Ранее сообщалось , что учёные ПГНИУ спрогнозировали погоду на июль в Пермском крае. Первая декада месяца может стать самой жаркой за последние 36 лет.













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