Зарина Ситдикова Учёные ПГНИУ спрогнозировали погоду на июль в Пермском крае Первая декада месяца может стать самой жаркой за последние 36 лет Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Метеорологи ГИС-Центра ПГНИУ рассказали, какая погода ждёт жителей Пермского края в июле. По прогнозам синоптиков, месяц в целом ожидается тёплым и с недостаточным количеством осадков.

В ближайшее время из-за выноса тропического воздуха с юга Европейской территории России в Пермском крае дневная температура воздуха превысит отметку +30 ˚С, а с 4-5 июля — до +33…+35 ˚С. Причём влияние гребня будет сохраняться вплоть до конца первой декады июля. В результате этого такое начало месяца может стать самым тёплым с 1988 года. Средняя температура воздуха за декаду ожидается выше нормы примерно на 5 ˚С.

«Волна жары будет более сильной и продолжительной, чем 12-15 июня, хотя отклонение температуры от нормы и ожидается несколько меньше, чем в том случае», — отметили синоптики.

Затем, по прогнозам учёных, высотный гребень вероятно разрушится. Это приведёт к нескольким вариантам развития событий.

По одним прогнозам уже с середины месяца территорию Пермского края ожидает серия арктических вторжений. Таким образом, вторая и третья декады ожидаются холоднее нормы на 1-2 ˚С, но без сильного избытка осадков.

По другому прогнозу тепло в регионе сохранится до середины месяца, а снижение температуры воздуха будет плавным.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.