Елена Синица В Перми завершились поиски 14-летнего подростка О его местоположении ничего не было известно с 27 июня Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Госавтоинспекции Прикамья

В Перми завершили поиски 14-летнего подростка. Об этом в своих социальных сетях сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Мальчик вышел из дома в Мотовилихинском районе 27 июня. С того дня о его местоположении ничего не было известно.





Вечером 30 июня волонтёры сообщили о завершении поисков. Ребёнок найден живым. Подробности не сообщаются.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае более чем в два раза выросло число выдворенных мигрантов. С января по март этого года запрет на въезд в Россию получили 293 иностранца.

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