Зарина Ситдикова В Пермском крае более чем в два раза выросло число выдворенных мигрантов С января по март этого года запрет на въезд в Россию получили 293 иностранца Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

За I квартал этого года из Прикамья выдворили 202 мигранта, что на 146,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда за пределы региона было отправлено 82 иностранца, нарушивших правила пребывания в РФ. Такие данные приводятся в отчёте ГУ МВД России по Пермскому краю.

По информации полиции, при росте числа депортированных людей количество административных протоколов, составленных по выявленным фактам нарушений миграционного законодательства, снизилось на 0,2%. В абсолютном показателе было оформлено 6288 протоколов.

В то же время более чем в полтора раза увеличилось число иностранцев, которым теперь запрещён въезд в Россию. Если в прошлом году таких мигрантов в Прикамье было 171, то в текущем их количество выросло до 293 (+71,3%).

Согласно данным МВД, в Пермском крае выдают всё меньше разрешений на временное проживание: в первом квартале этого года было выдано 105 ВРП, а в прошлом году за такой же период — 254 (–58,7%). На четверть снизились показатели выдачи вида на жительство: 485 в 2024 году против 658 в 2023-м (–26,3%). Как пояснили в полиции, на это оказывает влияние активная работа по выявлению и пресечению фактов злоупотреблений использования правовых статусов, которые дают право на получение разрешений в упрощённом порядке.

Всего на 1 апреля 2024 года на территории Прикамья находилось 23 718 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 0,5% меньше, чем с января по март в прошлом году.

За последнее время в Пермском крае резко увеличилось число проверок соблюдения миграционного законодательства. Если в первом квартале этого года полиция провела 6273 надзорных мероприятия, то за следующие два месяца количество проверок выросло до 12 303. Это говорит о том, что за апрель-май в Прикамье было проведено практически столько же рейдов по незаконной миграции, как и за первые три месяца года.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в ходе межведомственного рейда по выявлению мигрантов, получивших российское гражданство и не вставших на воинский учёт, были вручены пять повесток в армию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.