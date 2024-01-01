В ходе совместной акции силовиков два бывших мигранта в Перми заключили контракт с минобороны Ещё пятеро были призваны на срочную военную службу Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Во вторник, 25 июня, офицеры военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудниками военного комиссариата Пермского края провели проверку торговых центров, строительных площадок и транспортных средств с целью выявления бывших мигрантов, ставших гражданами РФ, которые до сих пор не находятся на воинском учёте.

Были выявлены девять иностранцев, получивших российское гражданство. Все они были доставлены в военные комиссариаты и поставлены на учёт.

Отмечается, что пять человек из указанной категории лиц были призваны на военную службу, а с двумя заключён контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ.

Ранее сообщалось, что в апреле в ходе двух таких акций в Пермском крае были вручены повестки о прибытии в военные комиссариаты по месту регистрации двум десяткам бывших мигрантов. Тех, кто уклонился, привлекли к административной ответственности.

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