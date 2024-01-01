В ходе совместной акции силовиков два бывших мигранта в Перми заключили контракт с минобороны
Ещё пятеро были призваны на срочную военную службу
Во вторник, 25 июня, офицеры военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудниками военного комиссариата Пермского края провели проверку торговых центров, строительных площадок и транспортных средств с целью выявления бывших мигрантов, ставших гражданами РФ, которые до сих пор не находятся на воинском учёте.
Были выявлены девять иностранцев, получивших российское гражданство. Все они были доставлены в военные комиссариаты и поставлены на учёт.
Отмечается, что пять человек из указанной категории лиц были призваны на военную службу, а с двумя заключён контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ.
Ранее сообщалось, что в апреле в ходе двух таких акций в Пермском крае были вручены повестки о прибытии в военные комиссариаты по месту регистрации двум десяткам бывших мигрантов. Тех, кто уклонился, привлекли к административной ответственности.
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