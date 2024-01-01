За день в военкоматы Пермского края доставили девять бывших мигрантов Все они поставлены на воинский учёт Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Во вторник, 30 апреля, офицеры военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудниками военного комиссариата Пермского края провели проверку торговых центров, строительных площадок и транспортных средств с целью выявления бывших мигрантов, ставших гражданами РФ, которые до сих пор не находятся на воинском учёте.

Были выявлены девять иностранцев, получивших российское гражданство. Все они были доставлены в военные комиссариаты и поставлены на учёт.

В военном следственном отделе также рассказали, что с начала весеннего призыва на военную службу было призвано и направлено в Вооружённые силы Российской Федерации пять «новых» граждан России.

В начале апреля сообщалось, что в ходе подобной акции в Пермском крае были вручены повестки о прибытии в военные комиссариаты по месту регистрации 12 бывшим мигрантам. В результате семь из них были поставлены на воинский учёт, а один заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

По четырём лицам, не вставшим на воинский учёт, было инициировано производство о привлечении к административной ответственности.

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