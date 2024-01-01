За день в военкоматы Пермского края доставили девять бывших мигрантов
Все они поставлены на воинский учёт
Во вторник, 30 апреля, офицеры военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудниками военного комиссариата Пермского края провели проверку торговых центров, строительных площадок и транспортных средств с целью выявления бывших мигрантов, ставших гражданами РФ, которые до сих пор не находятся на воинском учёте.
Были выявлены девять иностранцев, получивших российское гражданство. Все они были доставлены в военные комиссариаты и поставлены на учёт.
В военном следственном отделе также рассказали, что с начала весеннего призыва на военную службу было призвано и направлено в Вооружённые силы Российской Федерации пять «новых» граждан России.
В начале апреля сообщалось, что в ходе подобной акции в Пермском крае были вручены повестки о прибытии в военные комиссариаты по месту регистрации 12 бывшим мигрантам. В результате семь из них были поставлены на воинский учёт, а один заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации.
По четырём лицам, не вставшим на воинский учёт, было инициировано производство о привлечении к административной ответственности.
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