В Перми получивших российское гражданство мигрантов вызвали в военкомат Один из них уже заключил контракт с минобороны Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Офицеры военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудникам военного комиссариата Пермского края провели комплекс мероприятий по постановке на воинский учёт иностранных граждан, получивших российское гражданство.

Как сообщили в следкоме, в ходе выездов в миграционные пункты и паспортные столы Перми 12 лицам, имеющим гражданство РФ, были вручены повестки о прибытии в военные комиссариаты по месту регистрации. В результате семь бывших мигрантов были поставлены на воинский учёт, а один заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

«По четырём лицам, не вставшим на воинский учёт, инициировано производство о привлечении к административной ответственности», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Перми сотрудники краевого полицейского главка и городского управления МВД России провели оперативно-профилактическое мероприятие на территории оптового рынка в Заостровке (Дзержинский район). Всего в ходе рейда в отдел полиции №1 было доставлено 192 человека, из которых 137 оказались иностранными гражданами. После проверки документов были выявлены несколько нарушителей миграционного законодательства, в отношении этих людей составлены административные протоколы.

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