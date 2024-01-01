Полицейские доставили в отделение 137 мигрантов, задержанных на рынке Перми Выявлено несколько нарушителей миграционного законодательства Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми сотрудники краевого главка и городского управления МВД России провели оперативно-профилактическое мероприятие на территории оптового рынка в Заостровке (Дзержинский район). Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, его целью было «выявление и пресечение правонарушений, в том числе связанных с соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства Российской Федерации».

Всего в ходе рейда в отдел полиции №1 было доставлено 192 человека, из которых 137 оказались иностранными гражданами. После проверки документов были выявлены несколько нарушителей миграционного законодательства, в отношении этих людей составлены административные протоколы.

В ведомстве добавили, что в ходе акции нарушений общественного порядка и общественной безопасности не допущено.

В МВД также напомнили, что 29 марта Министерство внутренних дел внесло в Правительство РФ проект федерального закона «Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации».

В частности, проектом предлагается ввести обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование всех иностранных граждан при въезде в страну; создание цифрового профиля иностранного гражданина; введение единого документа, удостоверяющего личность мигранта на территории РФ, заменяющий собой все выдаваемые сегодня миграционные документы; ограничение временного пребывания в РФ в течение 90 дней суммарно в течение календарного года (в отличие от действующего регулирования 90 дней в течение полугода) и пр.

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