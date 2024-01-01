Полицейские доставили в отделение 137 мигрантов, задержанных на рынке Перми
Выявлено несколько нарушителей миграционного законодательства
В Перми сотрудники краевого главка и городского управления МВД России провели оперативно-профилактическое мероприятие на территории оптового рынка в Заостровке (Дзержинский район). Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, его целью было «выявление и пресечение правонарушений, в том числе связанных с соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства Российской Федерации».
Всего в ходе рейда в отдел полиции №1 было доставлено 192 человека, из которых 137 оказались иностранными гражданами. После проверки документов были выявлены несколько нарушителей миграционного законодательства, в отношении этих людей составлены административные протоколы.
В ведомстве добавили, что в ходе акции нарушений общественного порядка и общественной безопасности не допущено.
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