Елена Синица В Перми на Речном вокзале оборудуют причалы для маломобильных граждан Согласно условиям контракта, все работы должны быть выполнены до 14 ноября 2024 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Речном вокзале Пермь I для маломобильных граждан оборудуют причалы. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Заказчик работ — Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Согласно условиям контракта, все работы должны быть выполнены до 14 ноября 2024 года.

Стоимость работ оценена в 2 млн руб.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что по требованию транспортного прокурора в Перми приведены в порядок причалы. В ходе открытого приёма граждан жители обратились в надзорный орган с жалобами на необорудованные пристани. После этого была организована проверка. Выяснилось, что на берегу у Речного вокзала и в Кировском районе Перми отсутствуют устройства для крепления сеток безопасности, предназначенных для передвижения пассажиров по трапу, а также модульные причалы для посадки людей на судно.

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