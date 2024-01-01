В Соликамске похоронят участника СВО Антона Салихова Мужчина погиб 15 мая Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Соликамского городского округа

В ходе спецоперации на территории Украины во время исполнения служебного долга погиб уроженец Соликамска Антон Салихов. Об этом сообщает на официальной странице ВКонтакте администрация Соликамского городского округа.

Обстоятельства гибели военнослужащего не разглашаются, но известно, что он погиб 15 мая.

Прощание с военнослужащим пройдёт сегодня, 1 июля. Начало — в 11:00 в ДК завода «Урал». Отпевание начнется в 12:00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы. Участника СВО похоронят на кладбище в Мишарино.

Местные власти выразили соболезнования семье и близким погибшего солдата.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о гибели сразу двух военнослужащих из Краснокамского округа — Дмитрии Беккере и Иване Калашникова. Их похоронили 28 июня, а на следующий день, 29 июня, состоялись похороны ещё двух участников СВО из Верещагинского округа — Ивана Политова и Алексея Попова.

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