Елена Синица Жители пригорода Перми заметили похожий на беспилотник объект В министерстве безопасности региона сообщили, что информация о дроне в деревне Мокино не поступала Поделиться Твитнуть

Местные жители заметили в небе над деревней Мокино Пермского края объект, похожий на беспилотник. Об этом сообщает ВЕТТА.

В министерстве безопасности региона сообщили, что информация о дроне в деревне Мокино не поступала в Центр управления в кризисных ситуациях. Однако в ведомстве предполагают, что объект могли заметить жители деревни Колпашники, где пролетал легкомоторный самолёт.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Ленинском районе Перми запланирован капитальный ремонт укрытия, которое находится в подвале четырёхэтажного дома по ул.25 Октября. Согласно информации на госзакупках, начальная цена контракта — 5,7 млн руб. Победитель будет определён 10 июля. Заказчиком является МКУ «Содержание муниципального имущества».

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