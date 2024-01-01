Олег Антонов Власти выделили 5,7 млн рублей на ремонт укрытия в Ленинском районе Перми Работы должны завершить к середине сентября Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Ленинском районе Перми проведут капитальный ремонт укрытия, расположенного в подвале четырёхэтажного дома по ул. 25 Октября, 4. Информация появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 5,7 млн руб. Победителя определят 10 июля. Заказчиком является МКУ «Содержание муниципального имущества». Основанием для выполнения работ стали подпрограмма по приведению в нормативное состояние объектов нежилого муниципального фонда и приказ МЧС РФ о введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Источник финансирования — бюджет Перми.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет провести работы с 22 июля по 19 сентября 2024 года. Общая площадь помещений составляет 92 кв. м. В перечень работ вошли ремонт помещений, обновление систем отопления и теплоснабжения, пожарной и охранной сигнализации, электроснабжения и вентиляции, хозяйственно-питьевого водопровода, бытовой канализации, сетей связи. В убежище будут установлены необходимые мебель и оборудование, в частности, в помещения для укрываемых будут приобретены металлические двухъярусные нары, термогигрометр и газоанализатор и пр.

Гарантийный срок на работы составит пять лет от даты подписания документа о приёмке работ.

Ранее власти объявили о поиске подрядчика на ремонт укрытия в Индустриальном районе Перми. Работы оценили в 4,4 млн руб.

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