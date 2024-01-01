Опубликованы фото с места аварии с пострадавшей девушкой в Пермском крае Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь»

В сети появились фотографии с места жёсткого дорожно-траснспортного происшествия в Пермском крае, где пострадала девушка 2007 г.р. Кадры публикует телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь».

Речь идёт об аварии, которая случилась на трассе Соликамск — Красновишерск 29 июня. Автомобиль «Газель» столкнулся с легковой машиной «Киа».

фото: телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь»

На фото виден автомобиль «Газель», который опрокинулся на бок после аварии. Легковая машина вылетела в кювет. В районе пассажирской двери виден след от жёсткого столкновения.

Известно, что пострадавшая находится в больнице.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 29 июня на трассе Пермь—Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими, среди которых были двое детей. Женщина, управлявшая автомобилем марки «Kia Rio», не учла особенности погоды (шёл сильный дождь), потеряла контроль и съехала с трассы, опрокинувшись в правый кювет. В результате аварии пострадали водитель и пассажиры 2018 и 2016 г.р.

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