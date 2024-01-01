На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП пострадали женщина и две детей Женщина не справилась с управлением из-за сильного дождя Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

В субботу, 29 июня, на трассе Пермь-Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими, среди которых были двое детей. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, авария произошла на 264 км федеральной дороги возле п. Бисерть Свердловской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Kia Rio», женщина 1986 г.р., двигалась со стороны Екатеринбурга, не учла особенности погоды (шёл сильный дождь) и состояние проезжей части. В результате машина начала скользить по воде, водитель потеряла контроль и съехала с трассы, опрокинувшись в правый кювет.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры 2018 и 2016 г.р. Все они были госпитализированы в больницу пос. Бисерть. Позднее было решено перевести 8-летнего ребёнка в детскую клинику Екатеринбурга из-за ухудшения его состояния и необходимости специализированной помощи.

Сотрудники автоинспекции немедленно приняли решение сопровождать медицинскую бригаду с ребёнком до больницы из-за сложности движения на дороге из-за ремонтных работ, и также из-за того, что «золотой час» для помощи уже подходил к концу.

Благодаря слаженным действиям инспекторов ДПС медицинская бригада и пострадавший были доставлены в нужное место, где ребенку в данный момент оказывается необходимая помощь, передаёт ural24.com.

Известно, что мать детей имеет стаж вождения 10 лет, и в момент аварии дети не были пристегнуты ремнями безопасности, что послужило причиной серьёзных травм.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту данного ДТП.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.