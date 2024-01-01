Из-за дебоша двух пьяных туристок сняли с теплохода Пермь—Казань Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Двух пьяных туристок из-за дебоша сняли с круизного теплохода, который выполнял рейс по маршруту Пермь—Казань—Пермь, об этом сообщает издание ufa.mk.ru

Безобразия учинили две пьяные пассажирки из Башкирии — 53 и 57 лет. Рабочему персоналу пришлось вызвать полицию. Когда стражи порядка поднялись на теплоход, женщины закрылись в каюте и категорически отказались покидать борт.

В итоге полицейские всё же доставили хулиганок в дежурную часть и направили на медицинское освидетельствование.

«У 57-летней женщины результат показал 0,793 промилле алкоголя, у второй пассажирки, 53 лет, — 1,033 промилле», — отметили в пермском линейном отделе МВД России на транспорте МВД. В отношении жительниц Башкирии составлены административные материалы.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми запустили речные рейсы до Закамска на электрокатамаране «Экоходъ». От Речного вокзала Перми судно отходит в 9:30, к 11:00 прибывает к причалу в Закамске, оттуда отправляется через полчаса и в 13:00 возвращается на Речной вокзал. Взрослый билет стоит 367 руб.

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