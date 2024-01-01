Алёна Бронникова В Перми на участки в Лёвшино установили специальную зону для передачи участникам СВО Общая площадь выделенной земли составит 60 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Перми одобрила предложение горадминистрации по установлению в Орджоникидзевском районе Перми территориальной зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4). Решение было принято на заседании комиссии 27 июня.

На сегодняшний день рассматриваемая территория в микрорайоне Лёвшино находится в зоне малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки. Власти планируют сформировать в её границах земельные участки для героев СВО и многодетных семей под ИЖС. Общая площадь составит 60 тыс. кв. м.

С соответствующим заявлением администрация Перми обратилась в комиссию по ПЗЗ зимой. Тогда проект был отправлен на общественные обсуждения. Как сообщили в краевом минимущества, обсуждения состоялись, замечаний и предложений не поступило.

Закон о предоставлении бесплатных земельных участков под ИЖС героям СВО был принят парламентом Пермского края в конце прошлого года. Льготу могут получить военнослужащие, в том числе уволенные в запас, добровольцы и проходившие службу в войсках нацгвардии, удостоенные звания Героя РФ или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. В случае их гибели этой мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей.

Кроме того, как отмечает минимущества, отдельная работа ведётся по предоставлению земельных участков под ИЖС для многодетных семей. С начала 2024 года почти 500 семей воспользовались этой возможностью.

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