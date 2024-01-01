Алёна Бронникова В пермском микрорайоне Лёвшино выделят земли для участников СВО и многодетных Общая площадь составляет 13,3 га Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Администрация Перми обратилась в комиссию по подготовке правил землепользования и застройке (ПЗЗ) с предложением установить территориальную зону в Орджоникидзевском районе под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Заявление было рассмотрено на заседании 29 февраля.

Согласно представленным данным, на рассматриваемом участке площадью 133,3 тыс. кв. м в микрорайоне Лёвшино, вдоль ул. Адмирала Старикова находились аварийные дома, часть снесена. Здесь установлена территориальная зона среднеэтажной жилой застройки Ж-2. Мэрия предлагает установить зону Ж-4 для формирования земельных участков под ИЖС и предоставлению их для семей участников СВО.

«Заявление администрации города Перми в части об установления территориальной зоны ИЖС городского типа Ж-4 в отношении территории в Орджоникидзевском районе. Предлагается в микрорайоне Лёвшино сформировать земельные участки с целью вовлечения их в оборот и предоставлению участникам специальной военной операции, а также многодетным семьям», — сообщила заместитель начальника отдела градостроительного развития краевого минимущества Виктория Бабушкина.

Проект отпарвлен на общественные обсуждения.

Закон о предоставлении бесплатных земельных участков под ИЖС героям СВО приняли депутаты Заксобрания Пермского края в конце прошлого года. На пленарном заседании Пермской гордумы депутаты утвердили максимальные и минимальные размеры таких участков.

Ранее сообщалось о том, что мэрия выделила 99 участков. Получить их смогут только прописанные на территории Перми военнослужащие, в том числе уволенные в запас, добровольцы и проходившие службу в войсках нацгвардии, удостоенные звания Героя РФ или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. В случае их гибели этой мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей. Получить участок можно только один. Поскольку многодетные семьи имеют возможность вместо земли получить денежную компенсацию, а семьи участников СВО не обладают такой возможностью, им участки будут предоставляться в приоритетном порядке.

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