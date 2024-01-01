Максим Артамонов
Пермская дума утвердила размеры бесплатных земельных участков для участников СВО
Землю можно использовать по индивидуальное жилищное строительство
Сегодня на заседании Пермской городской думы депутаты утвердили максимальные и минимальные размеры участков, которые будут предоставлять участникам СВО. С докладом по этому вопросу перед думцами выступила первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова.
По её словам, максимальный размер участка составит 1200 кв. м, а минимальный — 450 кв. м. В среднем планируется формировать участки размером от 500 до 700 кв. м, согласно нормам законодательства.
Размеры участков были разработаны с учётом Правил землепользования и застройки Перми и практики в других российских регионах.
Речь идёт о 99 земельных участках на территории города. Они будут выдаваться бесплатно участникам спецоперации и их семьям. Земля предоставляется для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Получить такие участки смогут только прописанные на территории Перми военнослужащие, в том числе уволенные в запас, добровольцы и проходившие службу в войсках нацгвардии, удостоенные звания Героя РФ или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. В случае их гибели этой мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей.
При этом получить участок можно только один. Кроме этого, поскольку многодетные семьи имеют возможность вместо земли получить денежную компенсацию, а семьи участников СВО не обладают такой возможностью, им участки будут предоставляться в приоритетном порядке.
На сегодняшний день за этой льготой обратилось 32 военнослужащих.
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