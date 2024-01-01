Максим Артамонов Пермская дума утвердила размеры бесплатных земельных участков для участников СВО Землю можно использовать по индивидуальное жилищное строительство Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Сегодня на заседании Пермской городской думы депутаты утвердили максимальные и минимальные размеры участков, которые будут предоставлять участникам СВО. С докладом по этому вопросу перед думцами выступила первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова.

По её словам, максимальный размер участка составит 1200 кв. м, а минимальный — 450 кв. м. В среднем планируется формировать участки размером от 500 до 700 кв. м, согласно нормам законодательства.

Размеры участков были разработаны с учётом Правил землепользования и застройки Перми и практики в других российских регионах.

Речь идёт о 99 земельных участках на территории города. Они будут выдаваться бесплатно участникам спецоперации и их семьям. Земля предоставляется для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Получить такие участки смогут только прописанные на территории Перми военнослужащие, в том числе уволенные в запас, добровольцы и проходившие службу в войсках нацгвардии, удостоенные звания Героя РФ или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. В случае их гибели этой мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей.

При этом получить участок можно только один. Кроме этого, поскольку многодетные семьи имеют возможность вместо земли получить денежную компенсацию, а семьи участников СВО не обладают такой возможностью, им участки будут предоставляться в приоритетном порядке.

На сегодняшний день за этой льготой обратилось 32 военнослужащих.

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