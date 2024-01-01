Алёна Бронникова В Перми выделили 99 бесплатных земельных участков для героев СВО Все они находятся в Орджоникидзевском районе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми выделила 99 земельных участков на территории города, которые будут выдаваться бесплатно участникам спецоперации и их семьям. Как рассказала на заседании комитета гордумы по экономическому развитию начальник департамента земельных отношений администрации Перми Лариса Пьянкова, все они находятся в Орджоникидзевском районе.

«Мы сейчас активно готовим земельные участки, ожидая, что будет наплыв желающих. Порядка 99 земельных участков на сегодняшний день у нас подготовлено, 15 мы подготовили в Орджоникидзевском районе по ул. Курашимской, там уже высокая степень готовности», — сообщила она.

В соответствии с законом, получить участки могут только прописанные на территории Перми военнослужащие, в том числе уволенные в запас, добровольцы и проходившие службу в войсках нацгвардии, удостоенные звания Героя РФ или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. В случае их гибели этой мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей.

Земля предоставляется для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Минимальный размер участков — 450 кв. м, максимальный — 1200 кв. м. В среднем планируется формировать участки размером от 500 до 700 кв. м, согласно нормам законодательства.

Как отметила Пьянкова, более крупные участки будут формироваться в исключительных случаях, «когда по-иному в конкретной местности участок уже не сформировать». Это связано с тем, что, по правилам землепользования и застройки Перми, участки площадью свыше 1 200 кв. м могут быть выделены под многоэтажную жилую застройку. Также участки площадью до 1200 кв. м выставляются администрацией на торги под ИЖС. Если ведомство не сможет продать их трижды, они будут передаваться участникам СВО.

Депутаты задали вопрос, как будет происходить процедура выдачи участков военнослужащим, если их семьи считаются многодетными. Глава департамента объяснила, что получить участок можно только один. Кроме того, поскольку многодетные семьи имеют возможность вместо земли получить денежную компенсацию, а семьи участников СВО не обладают такой возможностью, им участки будут предоставляться в приоритетном порядке.

Пока полной информации о количестве претендентов на эту льготу нет. Краевой военкомат прорабатывает этот вопрос с департаментом социальной политики администрации Перми. На данный момент обратилось 32 военнослужащих, относительно двоих из них результаты проверки показали, что они не подходят по условиям предоставления данной льготы.

Закон о предоставлении бесплатных земельных участков героям СВО приняли депутаты Законодательного собрания Пермского края в конце прошлого года. В начале февраля глава Перми Эдуард Соснин внёс в гордуму проект решения об установлении предельных размеров таких участков в региональном центре. По итогам обсуждения вопроса на заседании комитета 20 февраля депутаты поддержали проект.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми будет создана автономная некоммерческая организация «Центр комплексного развития территорий Пермского края», которая будет заниматься выдачей бесплатных земельных участков льготникам, включая героев СВО. Учредителем АНО станет региональное министерство территориального развития.

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