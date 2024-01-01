Только пять мест в Пермском крае пригодны для отдыха у воды Об этом напомнили в Роспотребнадзоре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора сообщили, что специалисты ведомства продолжают лабораторный мониторинг воды и песка в прибрежной полосе на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. На сегодняшний день исследовано 40 проб воды водоёмов (не отвечают нормативам по микробиологическим показателям 14 проб, по санитарно-химическим показателям 3 пробы) и 40 проб почвы (не отвечают нормативам по микробиологическим показателям 9 проб).

По данным на 27 июня, количество выданных ведомством санитарно-эпидемиологических заключений о том, что место рекреации соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, не изменилось — их по-прежнему только пять. Речь идёт о пляже на Каме в Усть-Качке, на Сылве в Новых Лядах, на Каме в районе Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду и на пляже на Каме в Чайковском.

При этом зона рекреации на КамГЭС, где каждый год отдыхают пермяки, по-прежнему не пригодна для отдыха по санитарным нормам.

В ведомстве напомнили, что по поступившей от органов местного самоуправления информации на 27 июня, в регионе планируется к открытию в общей сложности 15 пляжей.

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