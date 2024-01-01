Мэрия Перми напомнила о закрытии движения транспорта в центре 30 июня Поделиться Твитнуть

В связи с проведением в Перми чемпионата России по триатлону среди спортсменов в возрасте от 18 до 23 лет в воскресенье, 30 июня, будет ограничено движение транспорта в центре города. Об этом напоминают власти краевой столицы.

Соревнования пройдут на центральной набережной реки Камы и возле железнодорожного вокзала Перми I. С 6:00 до 13:00 30 июня временно приостанавливается движение транспорта на нескольких участках города:

— улица Монастырская от улицы Осинской до дома №2 по Монастырской;

— улица Куйбышева от улицы Монастырской до улицы Советской;

— улица Газеты «Звезда» от улицы Советской до дома 2а по Газеты «Звезда»;

— улица Газеты «Звезда» от улицы Советской до улицы Ленина;

— улица Сибирская от улицы Монастырской до улицы Советской;

— улица 25 Октября от улицы Монастырской до улицы Советской;

— улица Горького от улицы Монастырской до улицы Советской;

— улица Советская от улицы Газеты «Звезда» до Тополевого переулка;

— улица Петропавловская от Тополевого переулка до улицы Сибирской;

— Комсомольский проспект от улицы Монастырской до улицы Ленина.

Ранее «Новый компаньон» писал, что из-за чемпионата по триатлону в Перми 30 июня изменится движение нескольких автобусных маршрутов.

В чемпионате примут участие более 60 молодых триатлетов. Также более 200 участников соберется на турнире любителей триатлона на дистанции «Кама Sprint».

Основные старты пройдут 30 июня с 7:00 до 14:00. Сначала спортсмены совершат заплыв на 750 метров, затем проедут на велосипедах 20 км, и в заключение им предстоит пробежать 5 км.

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