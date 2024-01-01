Из-за чемпионата по триатлону в Перми изменится движение автобусов Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

В это воскресенье, 30 июня, с 6:00 до 13:00 в Перми изменится схема движения автобусных маршрутов №3, №51 и №71. Это связано с проведением в краевой столице чемпионата России по триатлону. Об этом этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу администрации Перми.

В частности, автобусы маршрутов №3 и №71 будут следовать до остановки «Улица Ленина» с разворотом по улицам Советской, 25 Октября, Ленина и Сибирской.

Для автобусов №51 временной конечной остановкой станет «ПНИПУ», а с 6:00 до 13:00 остановочные пункты «Станция Пермь-1», «Сквер имени Решетникова», «Театральный сад», «Художественная галерея» и «Улица Советская» обслуживаться не будут.

Схема движения автобусов 30 июня / департамент транспорта администрации Перми

Актуальное расписание, маршруты следования и движение транспорта в режиме онлайн пермяки могут можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» либо в его мобильной версии. Также информация об актуальных изменениях публикуется в группе «Пермский транспорт» ВКонтакте и телеграм-канале.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.