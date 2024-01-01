Два грузовика в Пермском крае вылетели с дороги и уронили электрический столб
На объездной дороге Соликамска в Пермском крае столкнулись два грузовых автомобиля. Авария, которая произошла 27 июня, закончилось вылетом с дороги и сносом электрического столба, об этом пишет perm.aif.ru со ссылкой на телеграм-канале «ЧП и ДТП Перми и края».
На опубликованных кадрах последствий жёсткого ДТП видны два большегруза, выброшенные на обочину. У одного авто выпало лобовое стекло.
По словам очевидца, после столкновения грузовики ещё снесли высоковольтные опоры и повредили трубы отопления. Бетонный столб поваленной линии электропередачи также виден в ролике.
О пострадавших в аварии не сообщается. В Госавтоинспекции Пермского края информацию о данном дорожно-транспортном происшествии пока не предоставили.
Ранее сообщалось о жёстком ДТП с грузовиком, из-за которого образовалась многокилометровая пробка на Западном обходе Перми.
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