На Западном обходе Перми из-за аварии образовалась многокилометровая пробка Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь»

В четверг, 27 июня, из-за жёсткого ДТП на Западном обходе в Перми образовалась автомобильная пробка длиной 4-5 километров. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь».

На опубликованных кадрах виден грузовик, который врезался в бетонное ограждение, разделяющее дорожные полосы. Автор сообщения уточнил, что авария произошла недалеко от развилки с ш. Космонавтов. Из-за аварии движение транспорта оказалось ограниченным в обе стороны.

О пострадавших не сообщается. В ГИБДД информацию пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что 26 июня на 453 км автодороги М-7 Волга, недалеко от Краснокамска, в столкновении автомобилей ГАЗель NEXT и Lada Granta пострадали двое мужчин (водители транспортных средств) и 7-летний ребёнок. С различными травмами они госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.

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