В ДТП на трассе в Пермском крае пострадали двое мужчин и ребёнок Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

Семилетний ребёнок и двое мужчин госпитализированы после жёсткого ДТП на трассе в Прикамье, сообщили perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.

Авария произошла 26 июня около 17 час. 50 мин. на 453 км автодороги М-7 Волга, недалеко от Краснокамска. 55-летний водитель ГАЗели NEXT разворачивался, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 40-летнего мужчины. В результате ДТП травмы получили оба водителя и ребёнок, находящийся в одном из транспортных средств.

Пострадавших доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Очевидцы ДТП рассказывают, что на месте аварии наблюдали улетевшей с проезжей части перевёрнутый автомобиль, пожарную машину, автомобиль скорой помощи и специалистов краснокамской городской службы спасения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.