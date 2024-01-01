В Перми приостановили работу кафе «Шаурма №1» из-за отравления клиента Заведение закрыто по решению суда Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В Перми приостановлена работа кафе «Шаурма №1», которое находится по ул. Свиязева, 30. Причиной стало заражение одного из клиентов заведения сальмонеллёзом. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в заведении нарушались санитарные требования при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению.

В итоге по решению Индустриального районного суда Перми деятельность кафе была приостановлена на 45 суток.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что за первый квартал текущего года Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю объявило 45 предостережений региональным кафе о недопустимости нарушений обязательных требований.

В рамках профилактики пищевых отравлений, для обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов ведомство провело около 600 профилактических мероприятий. Было совершено 268 профилактических визитов, 276 консультирований. Из 4 тыс. отобранных проб продуктов 2,5% по показателям микробиологической безопасности не соответствовали нормативам.

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