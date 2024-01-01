За первый квартал 2024 года Роспотребнадзор выдал 45 предостережений пермским кафе Из отобранных проб 2,5% не соответствовали нормативам Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

За первый квартал текущего года Роспотребнадзор Пермского края объявил 45 предостережений региональным кафе о недопустимости нарушений обязательных требований. Такие данные опубликованы на сайте ведомства.

В рамках профилактики пищевых отравлений, для обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов Роспотребнадзор провёл около 600 профилактических мероприятий. В том числе, было совершено 268 профилактических визитов, 276 консультирований. Из 4 тыс. отобранных проб продуктов 2,5% по показателям микробиологической безопасности не соответствовали нормативам.

В ведомстве напоминают о необходимости внимательно относиться к предприятиям общественного питания, заказывать продукты только в реально существующих организациях, перед заказом посещать их, чтобы оценить блюда и обслуживание, и обязательно обращать внимание на сайте на наличие информации о лице, оказывающем услугу общественного питания.

Самим покупателям рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, не приобретать продукты в местах несанкционированной торговли, следить за сроком годности продуктов, проводить длительную температурную обработку пищи и тщательно промывать продукты, которые употребляются без последующей термической обработки, а также не пить воду из неизвестных источников в сыром виде. При наличии признаков пищевых отравлений и инфекционных заболеваний нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.

В начале апреля «Новый компаньон" сообщал, что из-за антисанитарии в Кунгуре судебные приставы на два месяца опечатали кафе «Вкусная кухня». Сотрудники Роспотребнадзора обследовали помещения и выявили 16 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Поводом для проверки стало отравление одного из посетителей заведения.

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