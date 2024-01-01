Зарина Ситдикова Судебные приставы закрыли в Прикамье кафе после отравления посетителя Заведение приостановило работу на два месяца Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы на два месяца опечатали кунгурское кафе «Вкусная кухня», в котором не соблюдались санитарные нормы. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Проверка деятельности заведения началась после отравления одного из посетителей. Сотрудники Роспотребнадзора обследовали помещения и выявили 16 нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

По данным судебных приставов, на кухне кафе не соблюдались технологические процессы, продукты хранились в одном месте без маркировки и сопроводительной документации. Состояние помещений, где готовилась еда, требовало ремонта. На потолке были подтёки, на стенах дыры, а входная дверь деформировалась из-за сырости. Работники пищеблока не имели медкнижек, из-за ограниченной площади помещения они хранили свою одежду прямо на кухне.

На основании результатов проверки суд признал собственника кафе виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и постановил закрыть заведение на 60 суток.

Приставы опечатали предприятие общепита и предупредили владельца о недопустимости нарушения судебного решения.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», из-за антисанитарии в Прикамье была также приостановлена деятельность кафе «Эдем» в п. Юго-Камский.

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