Из-за антисанитарии в Прикамье приостановлена деятельность кафе «Эдем» Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Прикамье судебные приставы опечатали кафе «Эдем», дальнейшая деятельность которого могла бы привести к массовому отравлению людей. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.

Заведение находится в пос. Юго-Камский Пермского края. В ходе внеплановой проверки, организованной региональным Роспотребнадзором, в помещении кафе было выявлено 21 нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В помещении не проводился производственный контроль, продукты поступали без маркировки и сопроводительных документов, не соблюдался технологический процесс, в холодильном оборудовании отсутствовали термометры, не соблюдалось соседство товаров, реализуемые напитки и кондитерские изделия находились вне охлаждаемой витрины. Также был выявлен ряд нарушений, связанных с хранением и использованием дезинфицирующих средств. Кроме того, производственные помещения требуют ремонта: в мясном, рыбном и горячем цехах отслаивалась плитка и облупилась краска на стенах. У работников не было медицинских справок.

Суд признал предпринимателей виновными в совершении административного правонарушения (ч.6 ст.6 КоАП РФ) и приостановил деятельность кафе «Эдем» на 45 суток, поскольку выявленные нарушения представляли реальную угрозу жизни и здоровью людей.

В настоящее время деятельность заведения приостановлена, входная дверь опечатана. В течение всего срока административного наказания приставы будут контролировать надлежащее исполнение решения суда.

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