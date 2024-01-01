Алёна Бронникова В выходные в Пермский край вернётся тепло Температура воздуха поднимется до +25 градусов Поделиться Твитнуть

Эксперты ГИС-Центр ПГНИУ сообщают, что самый холодный период в июне 2024 года в Пермском крае подходит к концу. Следующий циклон каспийского происхождения пройдёт по более восточной траектории, Прикамье окажется в глубоком тылу, и осадков на территории региона не ожидается.

«Одновременно будет уменьшаться облачность и начнёт постепенно теплеть. В пятницу днём +14…+19°, в Перми - до +18°. В субботу уже на большей части края будет ясно, но из-за затока холода по высотам такая же температура днём +15…+20°. Холоднее - на юго-востоке, теплее - на северо-западе», — сообщают синоптики.

В воскресенье, 30 июля, территория региона окажется под влиянием гребня повышенного давления. В этот день ожидается малооблачная погода, а воздух прогреется днём до +20…+25°.

Ранее Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми предупредила жителей региона о резких порывах ветра 28 июня. Ветер сегодня может достигать 17 м/с. Жителей просят быть внимательными и осторожными.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.