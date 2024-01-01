Алёна Бронникова Жителей Прикамья предупреждают о сильных порывах ветра днём 28 июня Существенных осадков не ожидается Поделиться Твитнуть

Жителей Пермского края предупреждают о сильных порывах ветра 28 июня до 17 м/с. Об этом ЕДДС Перми сообщает со ссылкой на Пермский ЦГМС.

В связи с неблагоприятным прогнозом ведомство рекомендует не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций и избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними. Автовладельцам напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

По прогнозам синоптиков, в пятницу на территории Прикамья ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +7…+12°, днём +16…+21°.

В Перми существенных осадков не предвидится. Температура воздуха ночью прогнозируется около +9…+11°, днём воздух прогреется до +18…+20°.

Пермякам советуют сообщать о прогнозируемых погодных явлениях родным и знакомым. Телефоны вызова служб: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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