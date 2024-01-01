Алёна Бронникова В июле рейс из Перми в Хургаду выполнит Azur Air Вылет назначен на 1 июля Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Авиакомпания Azur Airlines продлила программу полётов из Перми в Хургаду на июль. Об этом свидетельствуют данные расписания международного аэропорта Перми.

В июле запланирован один рейс — в понедельник, 1 числа. Вылет будет организован в 16:20 по местному времени. Время в пути до египетского курорта составит 6 часов 30 минут. Тип воздушного судна — Boeing 757.

Ранее также были объявлены июльские рейсы на другой египетский курорт — Шарм-эль-Шейх. Каирские авиалинии AlMarsia Universal Airlines организуют рейсы из Перми 5, 16 и 26 июля.

Ещё в марте агрегатор туров Tourvisor начал предлагать к бронированию прямые перелёты из Перми в Шарм-эль-Шейх и Хургаду до октября. Пермский аэропорт публикует расписание рейсов из краевого центра на египетские курорты только на ближайший месяц. В июне авиакомпания Azur Air осуществила вылеты по маршруту Пермь—Хургада 10 и 21 числа.

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