Объявлены два июньских рейса из Перми в Хургаду Они появились в расписании аэропорта Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В расписании аэропорта Большое Савино появились два июньских рейса авиакомпании Azur Air по маршруту Пермь - Хургада (Египет). Они назначены на 10 и 21 число. Перелёты будут осуществляться на самолётах Boeing 757. Время в пути составит 4 час. 40 мин. Ранее в расписании значились рейсы на курорт только до конца мая.

Напомним, рейсы перевозчика туроператора Anex авиакомпании Azur Air по маршруту Пермь—Хургада (Египет) возобновились 19 марта. В январе-феврале чартеры в Хургаду отменяли из-за низкой загрузки.

Несколько дней назад лётную программу на июнь до другого египетского курорта Шарм-эль-Шейх подтвердила авиакомпания AlMarsia Universal Airlines.

Добавим, что ещё в марте агрегатор туров Tourvisor начал предлагать к бронированию прямые перелёты из Перми в Шарм-эль-Шейх и Хургаду вплоть до октября. Несмотря на это, пермский аэропорт продолжает публиковать расписание рейсов из краевого центра на египетские курорты только на ближайший месяц.

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