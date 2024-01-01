Алёна Бронникова Объявлены июльские авиарейсы из Перми в Египет Вылеты назначены на 5, 16 и 26 числа Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В расписании международного аэропорта Большое Савино появились июльские рейсы египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines из Перми на курорт Шарм-эль-Шейх. Согласно указанным данным, вылеты назначены на 5, 16 и 26 июля.

Вылеты будут осуществляться на самолётах Airbus A321. Из пермского аэропорта по пятницам (5 и 26 июля) воздушные суда будут отправляться в 8:25, во вторник (16 июля) — в 3:50. По времени перелёт займёт около пяти часов.

Напомним, ещё в марте агрегатор туров Tourvisor начал предлагать к бронированию прямые перелёты из Перми в Шарм-эль-Шейх на самолётах египетского лоукостера AlMarsia Universal Airlines до октября с интервалом в 10 суток. Туры продают операторы Coral и Sunmar. Несмотря на это, пермский аэропорт продолжает публиковать в расписании рейсы только на ближайший месяц.

Ранее также сообщалось, что в расписании появились два июньских рейса авиакомпании Azur Air по маршруту Пермь—Хургада (Египет). Один состоялся 10 числа, второй назначен на 21 июня.

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