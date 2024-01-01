Алёна Бронникова Участок под бывшим стадионом «Дзержинец» в Перми исключат из зоны КРТ При этом ПМД не отказывается от планов по застройке территории Поделиться Твитнуть

стадион "Дзержинец" / фото: tr.foursquare.com

В комиссию по ПЗЗ поступило заявление от ООО «СЗ «ПМД—Парковый» об исключении с карты комплексного развития территории (КРТ) участок, ограниченный ул. Гатчинской и зданиями по ул. Углеуральской, 27 и ул. Подлесной, 49 в Дзержинском районе Перми. Предложение было рассмотрено на заседании комиссии 27 июня.

Как отметили в краевом минимущества, ранее развитие квартала планировалось с помощью механизма КРТ, однако затем было принято решение об исключении его из этой зоны. По словам начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Марии Норовой, данное решение не повлияет на реализацию проекта девелопера по строительству на данном участке жилья.

В декабре в отношении рассматриваемого участка было подписано соглашение между застройщиком и администрацией Перми, а также произведена оплата на возведение объектов социнфраструктуры. Представитель застройщика отметил, что изначально проектом и не предполагалось строительство соцобъектов на рассматриваемом участке.

«Территория ДКЖ будет развиваться через КРТ, в рамках которого предусмотрены объекты образования и спортивные объекты. Чтобы их реализовать, необходимы денежные средства. Застройщик направил денежные средства, которые будут направлены на развитие социальной инфраструктуры в микрорайоне, в том числе строительство школы», — подчеркнула глава минимущества Лариса Ведерникова.

По итогам рассмотрения вопроса члены комиссии поддержали предложение застройщика.

О том, что ПМД планирует строительство жилья на части территории бывшего стадиона «Дзержинец» в Перми стало известно в июле прошлого года. В границах улиц Углеуральской, Подлесной и Гатчинской компания намерена возвести жилой комплекс высотой до 25 этажей на площади 3,2 га. Ведерникова на заседании в июле обратила внимание, что реализовать проект предлагается через соглашение с мэрией, чтобы затем из бюджета направить денежные средства на строительство социальных объектов без резервирования земельных участков на прилегающей территории к ДКЖ.

Торги на право комплексного развития микрорайона ДКЖ состоялись весной 2024 года. АО «СЗ «Кортрос-Пермь» приобрёл участок за 767 млн руб. Организация планирует построить на этой территории около 200 тыс. кв. м жилья.

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