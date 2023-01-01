Алёна Бронникова Бывший стадион «Дзержинец» в Перми могут застроить многоэтажками ПМД просит власти установить зону многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1 Поделиться Твитнуть

стадион "Дзержинец" / фото: tr.foursquare.com

На части бывшего стадиона «Дзержинец» в Перми предлагают установить зону многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1 с подзоной в 25 этажей и коэффициентом плотности 2,19. Соответствующее заявление от ООО «Специализированный застройщик «ПМД-Парковый» рассмотрела комиссия по землепользованию и застройке на заседании 27 июля.

Речь идёт о земельном участке, ограниченном улицами Углеуральской, Подлесной и Гатчинской в Дзержинском районе, площадью 3,2 га. К заявлению застройщик приложил соглашение о сотрудничестве с администрацией Перми о развитии социальной инфраструктуры на этой территории, которая находится рядом с ДКЖ и освоение которой неоднократно обсуждалось в рамках комплексного развития. Сейчас там активно ведётся снос и переселение аварийных домов. Рядом реконструируют школу, возводится дополнительный корпус. Кроме того, строится краевая музыкальная школа, предусмотрен участок для нового детского сада и прорабатывается вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Предлагается зайти именно через соглашение, чтобы в бюджете денежные средства были направлены на строительство социальных объектов без резервирования земельных участков на прилегающей территории к ДКЖ. Данный вопрос направляем на публичные слушания. По их результатам мы готовы предоставить всю картину с учётом развития ДКЖ и земельных участков, которые у нас предусмотрены для объектов социальной инфраструктуры», — сообщила председатель комиссии, глава краевого минимущества Лариса Ведерникова.

Стадион «Дзержинец» был непрофильным активом банкротящегося ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Стадион продали на торгах компаниям группы «РИАЛ» за 24,5 млн руб в 2008 году. Потом стадион поделили на два участка в 3,2 и 3,6 га. Один из них в 2012 году выкупила стройгруппа «Камская долина» и начала возводить там ЖК «Весна», но не закончила, вступив в банкротство. Достройкой домов ЖК «Весна» занимался федеральный фонд защиты прав дольщиков.

В апреле 2023 года комиссия по землепользованию и застройке одобрила предложение ООО «Аксиома», действующего в интересах пермского девелопера ПМД, об установлении зоны КРТ на второй части стадиона. В ПМД тогда пояснили, что находятся в процессе приобретения участка. Здесь предполагается возвести жильё и объекты социальной инфраструктуры. Сделку по продаже заключили в мае.





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