В Перми застройщик приобрёл участок под бывшим стадионом «Дзержинец» Здесь предполагается возвести жильё Поделиться Твитнуть

стадион "Дзержинец" / фото: tr.foursquare.com

Завершилась сделка по продаже свободной части бывшего стадиона «Дзержинец» на ул. Углеуральской. Покупателем земельного актива у ГК «РИАЛ» Юрия Борисовца стала компания «Аксиома». Это ООО, действующее в интересах пермского девелопера ПМД, ранее предложило краевым властям установить на данном участке зону комплексного развития территории (КРТ), об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Стадион «Дзержинец» — непрофильный актив банкротящегося ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД). В 2008 году стадион продали на торгах компаниям группы «РИАЛ» за 24,5 млн руб. Потом стадион поделили на два участка в 3,2 и 3,6 га. Один из них в 2012 году выкупила стройгруппа «Камская долина» и начала возводить там ЖК «Весна», но не закончила, вступив в банкротство. Достройкой домов ЖК «Весна» занимался федеральный фонд защиты прав дольщиков.

В апреле 2023 года комиссия по землепользованию и застройке одобрила предложение «Аксиомы» об установлении зоны КРТ на второй части стадиона. В ПМД тогда пояснили, что находятся в процессе приобретения участка. Здесь предполагается возвести жильё и объекты социальной инфраструктуры.

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