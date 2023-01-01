Алёна Бронникова Комиссия по ПЗЗ установила зону жилой застройки на месте бывшего маргаринового завода в Перми Представитель застройщика рассказал о планах развития территории Поделиться Твитнуть

Сайт администрации города Перми

Вопрос об установлении зоны жилой застройки с подзонами Ж-1(В 25 эт) и Ж-1(П 2,6) на месте бывшего маргаринового завода по ул. Трамвайной в Дзержинском районе рассмотрели на заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки.

Напомним, на данном участке сейчас установлена зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6, которая не предусматривает строительство многоквартирных домов. Преобразование зоны в Ж-1 позволит вовлечь эту землю под жилищное строительство.

Сейчас проект комплексного развития территории (КРТ) рассматривается на публичных слушаниях. У пермяков появляются вопросы по развитию инфраструктуры, социальному и транспортному обустройству. Представитель застройщика ООО СЗ «Энтузиаст», входящего в «Холдинг ПМД», рассказал о планах развития территории.

В рамках КРТ предусмотрено строительство улично-дорожной сети, строительство ул. Песчаной и дублирующих улиц, обустройство и озеленение парковой зоны и социальных объектов. Кроме того, на ул. Шпальной будет возведён спортивный объект на площади порядка 3 тыс. кв. м. Рассматривается два варианта: возведение трёхэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса местного значения или ледовой арены под региональный центр фигурного катания.

На данном этапе заключено соглашение о сотрудничестве между застройщиком и администрацией Перми, согласно которому будет обеспечено финансирование строительства социальных учреждений на территории.

По информации минимущества Пермского края, в столице Прикамья планируется реализация пяти проектов КРТ по инициативе правообладателей. В их числе была названа территория бывшего Пермского маргаринового завода, общей площадью 7,76 га.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.