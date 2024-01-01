На трассе под Краснокамском перевернулась машина О пострадавших не сообщается Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Вечером 26 июня на трассе Пермь—Нытва перевернулся автомобиль, улетев в кювет. О ДТП сообщает perm.aif.ru со ссылкой на очевидцев.

Они рассказали, что происшествие случилось около 18:30 на трассе М7 по направлению из Перми в сторону Нытвы.

«Проехав Краснокамск, мы обнаружили улетевшую с проезжей части перевёрнутую машину», — сообщили очевидцы.

По их словам, на месте аварии была пожарная машина, скорая помощь и аварийно-спасательное формирование краснокамской городской службы спасения.

В Госавтоинспекции Пермского края пока не прокомментировали дорожное происшествие.

Напомним, 17 июня в ДТП на трассе Оханском округе пострадала восьмилетняя девочка. Из-за того что 70-летний водитель иномарки не справился с управлением, его машина съехала с дороги и перевернулась. В результате ДТП погибла женщина 1979 г.р. Находившиеся также в машине девочка 8 лет и женщина 1953 г.р. были госпитализированы.

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