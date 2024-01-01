На трассе под Краснокамском перевернулась машина
О пострадавших не сообщается
Вечером 26 июня на трассе Пермь—Нытва перевернулся автомобиль, улетев в кювет. О ДТП сообщает perm.aif.ru со ссылкой на очевидцев.
Они рассказали, что происшествие случилось около 18:30 на трассе М7 по направлению из Перми в сторону Нытвы.
«Проехав Краснокамск, мы обнаружили улетевшую с проезжей части перевёрнутую машину», — сообщили очевидцы.
По их словам, на месте аварии была пожарная машина, скорая помощь и аварийно-спасательное формирование краснокамской городской службы спасения.
В Госавтоинспекции Пермского края пока не прокомментировали дорожное происшествие.
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