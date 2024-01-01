В ДТП под Оханском в Пермском крае погибла женщина и пострадал ребёнок Также госпитализирована пенсионерка Поделиться Твитнуть

Вечером в понедельник, 17 июня, в Оханском округе Пермского края произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в краевой ГАИ, предварительно установлено, что около 17:00 на автодороге Острожка—Пихтовка 70-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с дороги с последующим опрокидыванием. ЧП случилось на 2 км трассы.

В результате автоаварии женщина 1979 г.р. скончалась на месте. В машине также находились 8-летняя девочка и женщина 1953 г.р., они госпитализированы.

По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

«Уважаемые водители, будьте дисциплинированны и внимательны на дороге. Помните, что от вас зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения!» — обратились в ГИБДД к жителям Прикамья.

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