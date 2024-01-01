На июльские торги в Перми выставили 12 земельных участков Большинство предназначены под ИЖС Поделиться Твитнуть

В июле в Перми на торги выставлено 12 участков общей площадью 19,3 тыс. кв. м, об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений. Аукционы на право заключения договоров аренды участков и оформления прав собственности состоятся 11, 18 и 25 июля. Среди лотов — земли под склад и ИЖС.

Для строительства частных домов на торгах хотят реализовать 11 участков площадью от 452 до 1581 кв. м в Индустриальном, Орджоникидзевском, Дзержинском, Свердловском и Кировском районах Перми. Ещё один земельный участок в Дзержинском районе Перми выставлен под склады.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2024 года в Перми на торгах было реализовано 28 участков (под многоквартирные дома, ИЖС и коммерческую деятельность) общей площадью 32 тыс. кв. м. Это принесло в бюджет Перми 456 млн руб., что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году за аналогичный период. Наибольший доход принесла реализация двух участков, предназначенных для строительства многоквартирных домов в микрорайоне ДКЖ. Передача в аренду площадок по ул. Энгельса, 13а и 15 позволила пополнить городской бюджет на 392,7 млн руб.

Торги в июне проводились 6 и 20 числа. Ещё одни запланированы на 27 июня.

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