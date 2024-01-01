С начала года продажа и аренда земли принесли в бюджет Перми 456 млн рублей Это в три раза больше, чем за тот же период 2023 года Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

За пять месяцев 2024 года реализация земельных участков на торгах принесла в бюджет Перми 456 млн руб. Как заявили в городском департаменте земельных отношений, это самый высокий доход, полученный за последние пять лет от продажи и аренды земли на аукционах. Для сравнения: в 2023 году за аналогичный период данный показатель был всего 151,8 млн руб.

Наибольший доход принесла реализация двух участков, предназначенных для строительства многоквартирных домов в микрорайоне ДКЖ. Передача в аренду площадок по ул. Энгельса, 13а и 15 позволила пополнить городской бюджет на 392,7 млн руб.

Всего с начала этого года на торгах реализовано 28 участков (под многоквартирные дома, ИЖС и коммерческую деятельность) общей площадью 32 тыс. кв. м. Шесть участков были реализованы по начальной цене. В остальных случаях итоговая цена превысила стартовую стоимость в несколько раз. Так, в мае стоимость одного участка под ИЖС в ходе торгов увеличилась в 8 раз: с 448 тыс. до 3,6 млн руб.

Ближайшие торги власти Перми собираются провести 6, 20 и 27 июня.

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