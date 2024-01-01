В Верещагино Пермского края за неделю выпало две месячных нормы осадков Также залило дождями Лысьву, Оханск, Кунгур, Гайны и другие города Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

За неделю с 19 по 25 июня количество осадков на ряде метеостанций Пермского края превысило месячную норму, составляющую 89 мм. В ряде территорий за семь дней выпало больше 100 мм. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Лидером по интенсивности дождей стала метеостанция в Верещагино. Там за семь дней вылилось 163 мм осадков, а это почти двухмесячная норма июня. В Лысьве выпало 123 мм, в Оханске 103 мм, в Кунгуре 102 мм, в Гайнах 100 мм, в Косе 90 мм, в Бисере 97 мм, в Осе 84 мм, в Перми 76 мм, в Чайковском 73 мм, в Чёрмозе 71 мм. На остальных метеостанциях выпало существенно меньше осадков, в основном 40-60 мм.

Ранее сообщалось, что с начала июня в Перми в общей сложности уже выпало 109 мм. Отметка «100» в городе превышена впервые с июля 2021 года, когда выпало 144 мм.

По прогнозу синоптиков, в среду, 26 июня, в крае сохранится влияние тыловой части циклона, который уходит в сторону Полярного Урала. Вся территория Прикамья пока останется в умеренно холодной воздушной массе. Днём температура ожидается не выше +15˚ по региону и +14˚ в Перми.

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