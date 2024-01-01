Зарина Ситдикова В Пермском крае прошедшие сутки стали самыми холодными в июне Температура воздуха была ниже нормы на 5,9 ˚С Поделиться Твитнуть

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Вторник, 25 июня, стал самым холодным днём в июне на территории Перми и большей части Пермского края. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

По данным метеорологов, температура воздуха днём в большинстве районов Прикамья не превысила +15 ˚С. Только на востоке региона воздух прогрелся до +19 ˚С. В Перми при этом максимум составил всего +11,7 ˚С. Как отметили синоптики, среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 5,9 ˚С.

В течение суток по всей территории края прошли дожди, в основном умеренные (от 5 до 14 мм). На востоке и на севере Пермского края отмечались грозы.

«В Перми за сутки выпало 18 мм осадков, а с начала июня - 109 мм. Отметка 100 мм за месяц в городе превышена впервые почти за три года — с июля 2021 года, когда выпало 144 мм», — отметили учёные.

По прогнозу синоптиков, в среду, 26 июня, в Прикамье сохранится влияние тыловой части циклона, уходящего в сторону Полярного Урала. Вся территория Пермского края останется в умеренно холодной воздушной массе, прогрев которой будет сильно ограничен облачностью.

Днём температура ожидается не выше +12...+15 ˚С по регионе и около +12...+14 ˚С в Перми.

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